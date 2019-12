Preocupació a la Casa Reial pel protagonisme de Podem i ERC en la nova legislatura

👑 Si tanto le gusta la política, siempre puede presentarse a unas elecciones. pic.twitter.com/fONdVouhlQ — Jon Inarritu (@JonInarritu) December 1, 2019

La Casa Reial segueix amb molta preocupació les negociacions per a investir Pedro Sánchez com el nou president del govern espanyol, on hi tenen un paper protagonista les formacions de Podem i Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Segons una informació publicada pel diari El Mundo , la monarquia espanyola no veu amb bons ulls els contactes entre Sánchez i Pablo Iglesias, menys encara l'abraçada que es van fer els dos dirigents. El diari apunta que va agafar "amb la guàrdia baixa" a Felip VI.La vicepresidència social que assumiria Iglesias seria un dels inconvenients més destacats per la Casa Reial espanyola. Aquesta cartera vicepresidencial per al líder de Podem suposaria tenir sota la seva responsabilitat l'agenda de la Reina Leticia, informa el mitjà espanyol, a més de les tasques públiques de la monarquia.El monarca Felip VI també veu amb recel el fort protagonisme que assumeix ERC en les negociacions per investir Pedro Sánchez. Segons les fonts consultades per El Mundo, l'entorn del rei espanyol assenyala el líder socialista com el responsable que tant republicans com els líders de Podem desgastin la figura del monarca, sobretot arran del seu discurs del 3 d'octubre de 2017, després de la celebració del referèndum.Les diverses declaracions de Gabriel Rufián, portaveu d'Esquerra al Congrés dels Diputats, també molesten i preocupen la Casa Reial. Les intervencions que assenyala el diari fan referència a unes que va dir Rufián, en concret: "Nosaltres sempre li diem el mateix a Felip. Si és tan llest, tan alt i tan bo, que es presenti a unes eleccions, que segur que les guanya".El diputat al Congrés per EH Bildu, Jon Inarritu, s'ha fet ressò de les informacions publicades al mitjà madrileny i ha reiterat, de manera irònica, en la possibilitat que el monarca espanyol es presenti en unes eleccions.

