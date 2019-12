⚠️ Convocatòria Pícnic a Barcelona ⚠️



🗓 Divendres 6 de desembre

🕰 12h

📍 En un lloc de Barcelona



‼️ Us proposem un pícnic, amb acció inclosa, pel dia de la consti del país veí, que celebrarem el nostre destí: la independència ‼️#ObjectiuIndependència pic.twitter.com/N7ItnwBeSC — PicnicxRepública ✊ 😷 (@PicnicxRep) November 30, 2019

El Pícnic per la República ha convocat una acció indeterminada pel dia de la Constitució espanyola, el pròxim 6 de desembre. L'entitat, a través d'una piulada des del seu compte oficial, convoca l'acte per "celebrar el destí cap a la independència".La convocatòria no ha deixat clar on es farà aquesta acció però si han assegurat que en algun lloc indeterminat de Barcelona. El Pícnic per la República ha adjuntat diverses fotografies de la novel·la distòpica de Ray Bradbury, Fahrenheit 451, -que també s'han fet diverses adaptacions cinematogràfiques-, on la societat nord-americana viu en un règim feixista i tots els llibres estan prohibits i són cremats a la foguera.

