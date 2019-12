Els ciutadans de tot l'Estat encara conserven pessetes per valor de 1.611 milions d'euros

Els ciutadans de tot l'estat espanyol encara conserven 1.611 milions d'euros de pessetes sense canviar, una xifra que equival a 268.047 milions de pessetes, segons les últimes dades que ha publicat el Banc d'Espanya.Segons les dades de l'autoritat monetària, i tot i que han passat més de 16 anys des que va començar a circular la moneda comuna, els espanyols conservaven a finals d'octubre 136.436 milions de pessetes en bitllets (820 milions d'euros) i 131.611 milions de pessetes en monedes (791 milions d'euros en monedes).En l'últim any, des de l'octubre del 2018, els espanyols han bescanviat 1.164 milions de pessetes en bitllets (7 milions d'euros en bitllets) i 499 milions de pessetes en monedes (3 milions d'euros).El Govern espanyol va fixar en tres mesos el període de convivència de totes dues monedes, des de l'1 de gener del 2002 fins al 31 de març del mateix any, i, des de llavors i fins al següent 30 de juny, va establir un període de bescanvi de les monedes i dels bitllets en pessetes a les oficines bancàries.A partir de l'1 de juliol d'aquell any, els espanyols han d'acudir al Banc d'Espanya si encara conserven l'antiga divisa nacional i l'autoritat monetària deixarà de canviar pessetes a euros de manera definitiva el 31 de desembre del 2020.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor