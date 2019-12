Acabo de descubrir que no es un robot, está imantado en dos partes y se limpia a mano desde dentro 😆 pero da igual, mola mazo. #fijarzebien pic.twitter.com/8egoOjd9B4 — Mike_is_Back 武士道 🕉️☯️📿 (@MikeAicart) November 29, 2019

Un netejavidres està causant furor a la xarxa gràcies a la seva efectivitat a l'hora de netejar finestres sense aparentment cap ajuda humana. Diversos vídeos s'han fet viral a través de Twitter, on es pot veure perfectament com l'artefacte, sense cap ajuda, neteja una finestra per tots els racons possibles en un temps record.L'objecte en sí necessita d'ajuda humana però té truc: està imantat i es mou des de l'altra banda del vidre. Així mateix, no hi ha necessitat de tenir les finestres obertes ni de fer caure l'aigua per dins de casa. Diversos usuaris de Twitter han aconseguit trobar l'objecte en botigues online, com ara Amazon , fent que les vendes es disparessin en tenir molt bones crítiques.

