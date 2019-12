Meritxell Batet repetirà com a presidenta del Congrés i Pilar Llop s'estrenarà a la presidència del Senat

Per la seva banda, Pilar Llop, una jutgessa especialitzada en violència de gènere que va ser delegada del govern espanyol en aquesta matèria, serà la nova presidenta del Senat. Llop té 46 anys, va donar el salt a la política el 2015, és senadora per Madrid i substituirà Manuel Cruz.



El PSOE aposta per dues dones per gestionar la complexitat política del proper mandat, marcat per la irrupció de Vox amb 52 diputats al Congrés i per la pèrdua de la majoria absoluta dels socialistes al Senat.





El PSOE ja té decidides les presidències del Congrés i del Senat. Meritxell Batet repetirà com a presidenta de la cambra baixa, un càrrec que ja va ocupar durant l'anterior legislatura. Batet tornarà d'aquesta manera a la primera línia de la política espanyola després de no haver pogut participar a la campanya electoral per subscripció mèdica.Pedro Sánchez torna a confiar en la catalana per dirigir els debats parlamentaris, que arrencaran de nou aquest proper dimarts amb la constitució del Congrés.

