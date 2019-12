Disminueix la mortalitat a les carreteres catalanes, però augmenta el nombre de motoristes morts

Des de l’1 de gener fins al 30 de novembre de 2019, 163 persones han mort en 150 accidents mortals a les carreteres catalanes. El nombre de víctimes mortals representa una reducció del 10,4% respecte el mateix període de l’any passat.Del conjunt de dades recollides, destaca la baixada del nombre de víctimes mortals comparat amb el mateix període de l’any passat. Pel que fa a les xifres d’accidents mortals, també hi ha hagut un lleuger descens respecte al 2018.Un 52% dels morts es produeix en cap de setmana o festiu. Si analitzem els col·lectius vulnerables, veiem que hi ha hagut un augment important en el nombre de motoristes morts, un 10% més que en el mateix període de l’any passat. La demarcació de Barcelona encapçala la llista del nombre de morts per demarcacions, amb una víctima menys que l’any passat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor