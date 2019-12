Borràs, sobre la reunió amb el PSOE: «És un gest de fair play que no s'havia produït fins ara»

La portaveu de JxCat al Congrés, Laura Borràs, ha valorat en positiu la reunió del proper dimarts 3 de desembre amb el PSOE per parlar sobre la investidura. "Es presenta amb la normalitat d'una ronda de contactes d'algú que vol ser president del govern espanyol. Hi donem una certa rellevància perquè fins ara no se'ns havia cridat", ha comentat Borràs aquest diumenge als micròfons de RAC1."Es tracta d'un gest de fair play o de mínima cortesia parlamentària que no s'havia produït fins ara. Veuré de seguida si la reunió de dimarts ha de servir d'alguna cosa o és només cosmètica", ha reblat la portaveu de JxCat. En paral·lel, Borràs ha descartat cap suport al PSOE a canvi d'ofertes com ampliar l'Estatut –una de les propostes dels socialistes a ERC, segons 'El País'-. "No estem parlant de tenir més autonomia, de tenir una carretera o un tren. La situació és molt més greu", ha volgut deixar clar la portaveu de JxCat.Borràs també ha demanat la implicació d'un mediador internacional per abordar la relació entre Catalunya i Espanya, ja que es tracta d'un conflicte que apel·la directament als drets humans. "El diàleg es va trencar quan va aparèixer la figura d'un relator. És imprescindible una mediació internacional per resoldre el conflicte, que és de drets humans", ha insistit la portaveu de JxCat al Congrés."A Catalunya hi ha un conflicte polític que bloqueja l'estat espanyol i prefereixen autobloquejar-se abans que parlar d'aquest conflicte", ha reflexionat en veu alta Borràs. Finalment, la portaveu de JxCat ha volgut defensar la seva tasca al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes i ha negat cap irregularitat. "Estic molt satisfeta de la meva gestió. Hi ha una voluntat molt gran d'acabar amb tots els que representem una dissidència per a l'estat espanyol", ha conclòs Borràs.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor