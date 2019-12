Santi Vila creu «paradoxal» que el Tribunal de Comptes el citi tot i ser absolt de malversació

L'exconseller Santi Vila ha qualificat de "xocant i paradoxal" que el Tribunal de Comptes l'hagi citat per les despeses de l'1-O quan el Tribunal Suprem ja el va absoldre dels càrrecs de malversació. "El que estem presenciant a Espanya és tan inaudit que jo, que no sóc jurista, no hi sé trobar una explicació", ha dit en una entrevista al 'FAQs'. Vila creu que la situació actual amb independentistes a la presó és "lamentable" i ha dit que no sap "com s'ha arribat a aquests extrems". "Ningú crèiem possible que visquéssim en els temps on estem uns nivells de repressió tan forta", ha insistit Vila.L'exconseller també ha apostat per la convocatòria d'eleccions catalanes una vegada s'hagi conformat un govern espanyol perquè els dos executius puguin "negociar de tu a tu". Per a Vila, el president actual, Quim Torra, és "legítimament nomenat per representants del poble però no pel poble" i per això ell opina que s'ha de convocar eleccions. "En una negociació que segur que serà aspra i duríssima, el president que hi vagi a plantar cara ha de ser empoderat per la ciutadania", ha argumentat.Vila, a més, ha fet una crida a l'independentisme a "anar a la una" i a "reunir-se i reagrupar-se". A més, ha apostat per la creació d'un espai polític "progressista, centrista, liberal i moderat" perquè, segons creu, ara mateix no existeix i està orfe. Tot i això, ha avançat que ja ha abandonat la política i ha dit que a ell no se li pot "demanar res més".

