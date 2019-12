«Estem acostumats a parlar de la mort dels altres, però no de la pròpia o de la dels familiars»

Aquest dimecres Creu Roja de Granollers , conjuntament amb La Caixa, ha organitzat la primera sessió d’una nova iniciativa per conversar i intercanviar opinions sobre tot allò que envolta la vida i la mort. Ha estat la primera de quatre sessions que es faran per tractar els diferents aspectes que envolten el que encara és un dels principals tabús a la nostra societat. Aquesta nova iniciativa queda emmarcada en els programes Soledat al final de la vida i Atenció Integral a persones amb malalties avançades, que enguany celebra el seu 10è aniversari. La psicòloga general sanitària de Creu Roja de Granollers, Mar Montagud, valora la iniciativa en aquesta entrevista.-La mort, però també les pèrdues i la malaltia, són temes cada cop més freqüents a la nostra societat. Vivim més anys, per tant hi ha més casos de dependències i malalties cròniques. Consideràvem que a Granollers no es feia res des de la prevenció perquè la gent pogués parlar de la mort, la pèrdua i el dol.-Volem apropar aquests temes a la gent. La iniciativa s'anomena Death Cafè, i no és un grup terapèutic.-A Europa es fan iniciatives similars des de fa anys. Són espais on els participants gairebé no estan dirigits. S'asseu la gent al voltant d¡unes taules i es llancen preguntes a l'aire perquè es puguin debatre.-En aquest cas algunes van ser: el dol i la mort t'ensenyen a viure? Què és una bona mort? Quina és l'actitud de la societat davant la mort? Són qüestions molt generals però et fan reflexionar.-Exacte. Ara al desembre farem l'anomenada cadira buida, per tractar com viure un primer Nadal quan falta algú a la família. Al febrer tindrà lloc un altre Death Cafè i al maig ho farem en format monogràfic sobre el voluntariat al final de la vida. Com els voluntaris enriqueixen un moment tan difícil. També ens plantegem parlar sobre pedagogia als més petits i que la gent pugui venir i simplement escoltar.-Sí, de la mort, de les pèrdues... convidem a tractar un tema que és tabú i amb el qual ens posem d'esquena, que neguem, però a la vegada hi ha interès i necessitat de compartir. Nosaltres volem que hi hagi un intercanvi d'idees per transformar la visió que en tenim. I això ho volem fer en un espai de trobada.-Hi ha molta gent que no en vol saber res, que ho evita. Però els que no ho fan, en canvi, hi tenen un profund interès. És un tema que va a l'arrel de la condició humana, ens hi trobarem tots. O ho evites i ho negues o et mous per estar preparat.-Jo crec que sí. Per tant, les busquem. Tot el que acompanya la mort és un misteri. És complicat acompanyar les persones en un moment tan delicat, però la gent té ganes d'escoltar i de ser escoltats, de saber si el que pensen és normal. Saps què passa? Estem molt acostumats a parlar de la mort dels altres, però no de la pròpia i dels familiars.

