José Antonio Guevara: «Set persones han estat privades de la seva llibertat de manera arbitrària»

“Si hi ha més persones detingudes en aquest context, el grup de treball no en va tenir coneixement, i per tant, no podem pronunciar-nos sobre la seva situació” @JoseAGuevaraB #FAQSpollofritoTV3 ▶️ https://t.co/vqRq2maXqG pic.twitter.com/zDI163GVGj — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) November 30, 2019

El president del Grup de Treball sobre Detencions Arbitràries de l'ONU, José Antonio Guevara, ha assegurat que set dels presos independentistes van ser detinguts de manera arbitrària per part de l'estat espanyol. Així ho ha explicat en una entrevista al programa Preguntes Freqüents, on ha explicat l'opinió del grup e n base a la seva resolució sobre l'alliberament, primer d'Oriol Junqueras, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez ; i després de Joaquim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa i Raül Romeva. Així ha estat l'entrevista, en resum:"A l’informe que entregarem al Consell de Drets Humans es reportaran les mesures que hagi pres el govern espanyol per complir aquestes opinions"."És normal que alguns governs reaccionin de diverses maneres per minimitzar l'impacte d'opinions independents del consell de Drets Humans de l'ONU. Les acusacions són completament infundades", sobre les crítiques del govern espanyol i en especial les del ministre d'Exteriors, Josep Borrell."Set persones han estat privades de la seva llibertat de manera arbitrària i l'estat espanyol té el deure de restablir-la a aquestes persones, a qui es va violar els seus drets"."Van haver-hi irregularitats sobre set persones detingudes contra els seus drets i haurien d'estar al carrer". El 2015, quan el mateix grup va demanar l'excarceració de l'opositor veneçolà Leopoldo López , un dels membres del grup ja va avisar que els seus informes eren vinculants. Es tracta de Sètondji Roland Adjovi, un dels cinc membres del grup, i que no és cap dels dos que el govern espanyol va demanar inhabilitar al·legant un conflicte d'interessos -un d'ells, Guevara-.Adjovi va alertar el 2015 que en cas d'incompliment, el grup tenia la potestat de traspassar els seus informes a altes instàncies de l'ONU, tal com es pot veure en aquesta entrevista recuperada pel periodista de La Vanguardia Àlex Tort.

