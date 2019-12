Rajoy confirma que hauria aplicat el 155 encara que Puigdemont hagués convocat eleccions

L'expresident del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha confirmat en el seu llibre de memòries que hauria aplicat l'article 155 de la Constitució a Catalunya tot i que Carles Puigdemont hagués convocat eleccions parlamentàries. Així ho ha explicat en el seu llibre Una España mejor, segons han informat diversos mitjans com El Confidencial i El País."No veia cap raó per deixar en suspens una decisió que no era fruit de cap rampell, sinó conseqüències de setmanes d'estudi i de molt sòlids arguments jurídics i polítics. Abans d'arribar a aplicar aquell precepte constitucional ens havíem carregat de raons i aquestes no desapareixien pel fet que Puigdemont convoqués eleccions; la independència seguia declarada", explica Rajoy.El llibre de l'expresident del govern espanyol entre 2011 i 2018 repassa els fets més importants de la política estatal en l'última dècada, on ell va ser el màxim responsable de l'executiu de La Moncloa. Segons expliquen diversos avançaments editorials de mitjans espanyols, Rajoy es va reunir amb Puigdemont el 2017 i explica la seva versió de totes les trobades.

