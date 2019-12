Jordi Sànchez reivindica la Crida com l'eina «al servei de la unitat per guanyar la independència»

A la carta, que s'ha llegit en una reunió de treball de l'associació, Sànchez lamenta que des del primer congrés de la Crida la unitat de l'independentisme "no és més forta", encara que també insisteix que l'organització s'ha mantingut "expectant i prudent" per no interferir en les campanyes electorals dels partits i no incrementar "la fragmentació" de l'independentisme.En aquest sentit, Sànchez ha assegurat que tant ell com l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont estan conjurats per "posar tot el que estigui a l'abast" per reordenar l'espai sobiranista amb "màxima transversalitat i unitat". De fet, a la mateixa missiva avança que a la presó s'ha reunit amb diverses persones que volen vertebrar el corrent democristià al voltant de la Crida, encara que no detalla de quins perfils es tracta. Sí que relata, però, que els ha "animat" a fer-ho d'acord amb els estatuts perquè ho considera "una bona notícia".El president de l'associació recorda a la carta que en les properes setmanes es constituirà formalment el consell de representants i en dos o tres mesos ja se celebrarà la primera Assemblea General.La carta de Sànchez s'ha llegit a porta tancada a una reunió de treball de al Crida al CCCB, on hi ha participat tant algunes de els territorials ja constituïdes de l'organització com representants de les tres corrents ideològiques –gent d'esquerres, socialdemòcrates o liberals- de la formació, així com de les sectorials del partit.En una atenció a mitjans posterior, el secretari general de l'espai, Toni Morral, en ser preguntat sobre la possibilitat de presentar-se a les properes eleccions ha recordat que des dels inicis de l'associació hi ha l'opció sobre la taula, encara que ha remarcat que, quan s'hagi de prendre la decisió, es farà en consulta a tots els socis.