Detingut un sospitós de l'apunyalament a La Haia

La policia holandesa ha detingut un home de 35 anys per la seva suposada implicació en l' apunyalament d'aquest divendres en un carrer comercial de Grote Markstraat de La Haia. L'individu, que no té un domicili estable, ha estat traslladat a una comissaria per sotmetre's a un interrogatori.De moment, els cossos policials han confirmat cap motiu concret de l'atac, tot i que avui han revelat que les víctimes són tres noies de 15 anys i un nen de 13 que no es coneixen entre si. Els tres joves ja estan donats d'alta.Les autoritats han demanat col·laboració ciutadana dels testimonis o de tothom qui pugui tenir informació.

