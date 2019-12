VÍDEO Les impactants imatges de Messi aixecant la veu al vestuari en la derrota contra el Liverpool

La desfeta a Anfield és un dels records més dolorosos i recents pels aficionats del Futbol Club Barcelona. La tornada de les semifinals contra el Liverpool va suposar una derrota clamorosa pels jugadors d'Ernesto Valverde, que van desaprofitar la victòria per a 3 a 0 de l'anada per acabar caient 4 a 0 a l'estadi anglès.Rakuten TV produeix un documental que aborda diversos moments del Barça durant la passada temporada, amb imatges en exclusiva dins del vestidor i de l'equip blaugrana, destacant les semifinals contra el Liverpool. S'han fet públiques algunes de les primeres imatges i una d'elles és el capità i astre argentí, Leo Messi, alçant la veu al vestuari durant la mitja part del partit a Anfield."No podem desaprofitar-ho, va! Dale! Dale!", crida desesperat Messi, amb un equip blaugrana que ja perdia i no remuntava el joc per mantenir la diferència de gols i aconseguir passar a la final de la Champions League. "Roma va ser culpa nostre, de ningú més. Que no passi el mateix!", acaba exclamant, recordant la desfeta a l'estadi italià anys enrere, gairebé calcada que la de Liverpool.

