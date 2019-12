García Egea demana a Sánchez que «s'aixequi de la taula de la vergonya» amb ERC

El secretari general del PP, Teodoro García Egea, ha demanat aquest dissabte al president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, que "s'aixequi de la taula de la vergonya" amb ERC que, segons ha dit, "ens retorna a altres èpoques com la de Pedralbes o la figura del relator". A més, ha dit que si el socialista "tingués dignitat", trencaria les converses.El popular ho ha denunciat durant la jornada de portes obertes del Congrés. "Mentre avui el Congrés obre les portes perquè els ciutadans puguin entrar, el govern manté les portes tancades perquè no es pugui veure el que passa en les negociacions amb ERC", ha dit. En aquest sentit, ha insistit que el PSOE "no és ningú per posar en joc el futur d'Espanya" i que no està legitimitat per negociar-lo amb ERC."El silenci de Pedro Sánchez és la mostra més gran que avui no podem confiar en el president del govern en funcions", ha criticat el secretari, que ha recordat que els socialistes porten "15 dies sense parlar". A més, ha dit que Sánchez no ha respost la trucada de Pablo Casado "per aprovar uns pressupostos i lleis bàsiques".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor