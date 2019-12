El PSOE aixeca el veto a JxCat i es reunirà dimarts amb Borràs

El Congrés dels Diputats serà l'escenari d'una jornada intensa dimarts vinent. A la constitució de la cambra després de les eleccions del 10-N s'hi sumaran dues reunions rellevants per a la investidura de Pedro Sánchez. Una d'elles suposa l'aixecament del veto que ha mantingut el PSOE cap a l'espai de Junts per Catalunya (JxCat) des dels comicis estatals. Segons fonts parlamentàries consultades per, Laura Borràs i Míriam Nogueras es reuniran a les quatre de la tarda amb la portaveu socialista al Congrés, Adriana Lastra, per abordar la tria del president espanyol.La segona trobada prevista és la que van acordar el PSOE i ERC després de la primera reunió entre els equips negociadors -Lastra, José Luis Ábalos, Salvador Illa, Gabriel Rufián, Marta Vilalta i Josep Maria Jové- per abonar el terreny del diàleg entre les dues formacions. JxCat no ha format part de la roda negociadora del PSOE, que aspira a investir Sánchez abans que acabi l'any però que cada vegada més observa com aquesta possibilitat es va esvaint perquè els republicans no tenen "pressa" per tancar un acord . El president en funcions no anirà a la investidura sense un acord ferm.La formació encapçalada per Borràs a Madrid ha posat condicions molt concretes per negociar la investidura de Sánchez: reconèixer Quim Torra i Carles Puigdemont com a interlocutors, posar en marxa un diàleg "sense exclusions ni condicions, situar un mediador internacional per gestionar el diàleg, posar fi a "tots els efectes de la repressió" i elaborar un "cordó sanitari" contra la ultradreta de Vox al referèndum.De moment, això sí, els vuit diputats que comanda Borràs no han participat en cap contacte amb el PSOE, que sí que està en converses amb ERC. Els republicans es mantenen en el "no" -posició fixada per JxCat en campanya, molt crítica amb l'abstenció "a canvi de res" que els d'Oriol Junqueras i Rufián van protagonitzar al juliol- si no hi ha el reconeixement del conflicte polític i l'establiment d'una taula de diàleg institucional que permeti superar l'enquistament actual entre l'Estat i la Generalitat.El president de la Generalitat, Quim Torra, que aquest dissabte ha ofert una compareixença al costat de Jan Jambon, ministre president de Flandes, ha evitat referir-se a l'escenari de la investidura . Torra és partidari del "no" a Sánchez -com Borràs i Nogueras- fins que no es pugui plantejar un diàleg institucional que parteixi, com a mínim, de la declaració de Pedralbes del 20 de desembre de l'any passat

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor