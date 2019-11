Almenys tres ferits en un apunyalament a La Haia

Almenys tres persones han resultat ferides en un apunyalament a La Haia (Holanda), segons ha informat la policia. L'atac s'ha produït en el principal carrer comercial de la ciutat. Els serveis d'emergències s'han traslladat fins a la zona, on continuen treballant. L'atacant, d'entre 45 i 50 anys, s'ha donat a la fuga.Segons ha informat la policia, es busca un home que vesteix roba d'esport i porta una bufanda negra. La policia demana col·laboració ciutadana per trobar-lo. L'atac a La Haia arriba poques hores després que s'hagi produït un altre apunyalament múltiple a Londres, que ha deixat dos morts i diverses persones ferides, i que la policia cataloga com a terrorista. Dos dels cincs ferits en l'atac terrorista al pont Londres han mort després d'haver estat hospitalitzats . Els fets s'han produït al migdia quan un home amb un ganivet ha començat a apunyalar la gent que passava per la zona. La Policia Metropolitana ha abatut l'atacant en el mateix lloc dels fets i mantenen tancat el pont i acordonada la zona.

