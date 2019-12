En marxa els tràmits per a l'ampliació del Macba a la plaça dels Àngels

La comissió de Govern de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat l'inici de l'expedient per a la modificació del pla general metropolità que ha de permetre l'ampliació del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA) amb un nou edifici a la plaça dels Àngels.El projecte està consensuat pel consell general del Macba, del qual formen part l'Ajuntament, la Generalitat, el ministeri de Cultura i la fundació del museu i ha permès desencallar el conflicte del CAP del Raval.Amb el nou edifici, el Macba disposarà d'un espai per a la seva ampliació i deixarà lliure la capella de la Misericòrdia -de titularitat municipal i que fins ara tenia cedida- perquè s'hi traslladi l'ambulatori. El projecte consistirà en una edificació adjacent al Convent dels Àngels.Els tràmits urbanístics per fer-lo realitat comporten una modificació del pla general metropolità que haurà d'aprovar el ple municipal.En paral·lel, l'Ajuntament haurà de fer efectiva la cessió de la capella de la Misericòrdia a la Generalitat perquè el Govern iniciï els tràmits de trasllat del CAP. Una cessió que el regidor de Ciutat Vella, Jordi Rabassa, confia que es pugui fer efectiva a principis del 2020. Tot i que a priori la via per materialitzar-ho seria la de la revocació de la cessió al Macba, Rabassa no descarta explorar altres possibilitats.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor