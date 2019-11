Dos morts en l'atac terrorista de Londres

Police were called at 1:58pm to a stabbing at premises near to London Bridge.



Emergency services attended, including officers from the Met and @CoLP



A man has been detained by police. We believe a number of people have been injured. Further info to follow. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) November 29, 2019

Dos dels cincs ferits en l'atac terrorista al pont Londres han mort després d'haver estat hospitalitzats, segons explica el 3/24. Els fets s'han produït al migdia quan un home amb un ganivet ha començat a apunyalar la gent que passava per la zona. La Policia Metropolitana ha abatut l'atacant en el mateix lloc dels fets i mantenen tancat el pont i acordonada la zona.Diversos usuaris de Twitter que eren a la zona han publicat les imatges i vídeos de l'incident, amb la intervenció de la policia londinenca i com l'home hauria intentat atacar diverses persones amb un ganivet.L'atac s'ha produït al mateix lloc on, el juny del 2017 ja hi va haver un atac terrorista on tres individus amb una furgoneta blanca van començar a atropellar gent. Poc després, els conductors van baixar i van començar a apunyalar els vianants. En total van morir vuit persones i 48 van quedar ferides, entre les víctimes s'hi trobava un l'espanyol, Ignacio Echevarría.

