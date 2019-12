Reconeixement internacional per al pla turístic de Colau que el TSJC va tombar

La xarxa de ciutats Atlas World Heritage ha reconegut en el seu informe sobre llocs urbans i patrimoni de la humanitat les bones pràctiques del Consell de Turisme i Ciutat de Barcelona. El reconeixement també ha estat pel pla especial urbanístic d'allotjaments turístics (PEUAT) i el programa de mediadors de pisos turístics.El PEUAT va ser una de les mesures estrella del govern de Colau el passat mandat, que limitava els allotjaments turístics al centre de la ciutat. El pla va ser declarat nul pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) el juliol passat, però encara és vigent perquè la sentència no és ferma. A més, l'Ajuntament ha sol·licitat un aclariment a l'alt tribunal.La sentència conté el vot particular d'una magistrada que no està d'acord amb la decisió adoptada pel tribunal i, precisament, aquest és un dels arguments als quals s'aferra el govern municipal.El regidor de Turisme, Xavier Marcé, ha celebrat el reconeixement internacional i ha reivindicat que Barcelona és una de les poques ciutats que disposa d'un serveis de mediadors amb els pisos turístics legals per intentar esgotar la via de l'acord abans de sancionar els hostes que causen molèsties als veïns.Marcé també ha posat l'accent en les relacions que l'Ajuntament ha establert amb plataformes com Airbnb. "Hi ha l'acceptació mútua d'un pacte per apartar la il·legalitat", ha assegurat.El regidor també ha agraït el reconeixement internacional al Consell de Turisme i Ciutat, un ens integrat pel consistori, els operadors turístic i entitats barcelonines. "És un espai de debat molt important", ha conclòs.

