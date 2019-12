L'Estat destina a Catalunya només l'11,9% de la inversió el primer semestre de l'any

Catalunya va rebre durant el primer semestre de l'any tan sols l'11,9% de la inversió territorialitzada de l'Estat. Així ho assenyala un informe del ministeri d'Hisenda, amb dades fins al juny de 2019, evidenciant que els recursos que van arribar queden molt per sota del pes del país pel que fa a població al conjunt de l'Estat, del 16,3%, i del PIB, el 19,14%. Pel que fa a tot el 2018, l'Estat només va destinar a Catalunya el 10,4% de les inversions , la xifra més baixa des del 2015.En concret, el govern espanyol i el seu sector públic van invertir a Catalunya 254,4 milions fins al juny d'un total de 3.153,7 milions, per bé que, d'aquests, només 2.419 milions es van destinar als diversos territoris -la resta van anar als serveis centrals, l'estranger o no són regionalitzables-. Una quantitat inferior al mateix període del 2018, quan es van invertir 318,9 milions a Catalunya.D'entre els recursos invertits durant la primera meitat d'any a Catalunya, 58,8 milions provenen d'Adif -que gestiona les estacions, vies i catenàries-, 24,7 milions de Renfe i 24,7 milions més d'Adif-Alta Velocitat. Quasi la meitat dels 254,4 milions, per tant, van anar destinats a millorar el servei ferroviari -107,5 milions-. Les altres grans partides són de Ports de l'Estat, amb 37,3 milions; d'Enaire -aeroports-, amb 32,8 milions; de la Societat Estatal d'Infraestructures de Transport Terrestre, amb 23 milions; o directament del ministeri de Foment, amb 26,5 milions.En termes absoluts sobre inversió executada, Catalunya només queda per darrere de Castella i Lleó, Madrid i Galícia, però, si es tradueixen aquestes quantitats en despesa per càpita, la situació canvia força. L'Estat hi va destinar els primers sis mesos de l'any 37,8 euros per habitant en inversió, força per sota de la mitjana global, de 51,8 euros per persona, i gairebé quatre cops menys que Castella i Lleó (140,4 euros per càpita) i molt lluny d'Extremadura (122,6) o Galícia (106,9). Els catalans, de fet, només superen -i per poc- els habitants de la Rioja (27), Navarra (29,8), Andalusia (30,3), les Canàries (30,4) i País Valencià (30,8).El govern espanyol i, en concret, el ministre de Foment, José Luis Ábalos, ha reconegut en diverses ocasions el dèficit d'inversions a Catalunya i s'ha compromès a revertir-ho . Si bé és cert que el projecte de pressupostos de l'Estat del 2019, tombat al Congrés, preveia que un 16,8% de les inversions arribessin a Catalunya , les xifres de compliment fins ara, des que Pedro Sánchez va arribar a la Moncloa, no apunten a un canvi en les tendències anteriors de no fer efectiva l'execució de les partides aprovades.

