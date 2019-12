L'excés de velocitat: l'origen de tots els mals

La velocitat rau en el nucli de l’accidentalitat a les nostres carreteres. De fet, la velocitat és un factor involucrat en tots els accidents: si no hi ha velocitat, el risc que hi hagi accidents és menor. Aquesta idea, que sembla una obvietat, no ha de ser menystinguda. Si agafem les dades del 2018 a Catalunya, l’excés de velocitat va ser el factor principal d’un 16% del total d’accidents mortals en zona interurbana.L’ excés de velocitat augmenta el risc de tenir un accident. Quan se circula a una velocitat alta, és més difícil reaccionar a temps i prevenir una topada. A més, la velocitat agreuja les lesions que es pateixen en un accident. A més velocitat, més energia s’allibera quan s’impacta contra un altre vehicle, obstacle o usuari de la via, i part d’aquesta energia l’absorbirà el vulnerable cos humà. Per tant, hi ha una estreta relació entre velocitat, risc de tenir un accident i gravetat de les lesions.La velocitat excessiva o inadequada és la causa principal de traumatismes per accident de trànsit. Està demostrat que un descens del 5% en la velocitat mitjana suposaria una reducció del 30% en el nombre d’accidents de trànsit amb víctimes mortals. En conseqüència, la velocitat excessiva o inadequada té un impacte en la qualitat de vida de les persones, el medi ambient, el consum de combustible i la contaminació sonora.El límit de velocitat d’una via informa els conductors de quina és la velocitat segura per circular-hi en condicions normals. Però excedir el límit de velocitat és una conducta molt estesa entre els conductors. Per exemple, durant l’estiu del 2019, els vehicles que han estat detectats per excés de velocitat superen de mitjana en 19 km/h el límit de la via. Això representa un 12% més respecte al mateix període de l’any passat, quan el superaven en 17 km/h. L’augment de velocitat és superior en vies que tenen com a límit de velocitat 60 o 80 km/h.A banda, sovint els usuaris no adapten correctament la velocitat a les condicions locals i temporals de la via tenint en compte el trànsit i la meteorologia. Moltes vegades s’escull una velocitat inapropiada. L’elecció de la velocitat està relacionada amb les necessitats, l’estat d’ànim, la percepció del risc i l’acceptació del risc per part del conductor. També hi influeixen les característiques de la via i del vehicle.Els motius pels quals excedim els límits de velocitat poden ser racionals i emocionals. I les raons per les quals correm més del que està permès poden ser temporals (“tinc pressa” o “no he vist el senyal de límit de velocitat”) o més permanents (“condueixo millor que la resta de conductors i, per tant, puc anar més ràpid” o “crec que la velocitat no és un factora tenir en compte”.No hi ha una única solució per resoldre el problema de l’excés de velocitat. Cal una combinació i un bon equilibri entre el disseny de la carretera, els límits de velocitat i la percepció per part dels conductors que una velocitat adequada és vital. El límit de velocitat d’una via ha de ser creïble i reflectir les característiques de la carretera i dels elements que l’envolten. Aquests límits de velocitat han d’estar indicats amb claredat i han de ser definits per la funció de la via, la composició del trànsit i el traçat.

