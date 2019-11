El futur acadèmic i professional dels joves centra el quart consell assessor d'Adolescents.cat

Juliana Canet parlant sobre orientació durant el consell assessor. Foto: Roger Codina

Un moment de la trobada. Foto: Roger Codina

Intervenció de Maria Àngels Chacón, consellera d'Empresa i Coneixement de la Generalitat. Foto: Roger Codina.

La manca de referents i d'orientació són les principals limitacions amb les quals es troben els joves a l'hora d'encaminar el seu futur professional. Aquesta va ser una de les reflexions més repetides durant el quart consell assessor d' Adolescents.cat celebrat aquest dijous a Barcelona.Els professionals que formen part de l'òrgan assessor van debatre sobre coneixement, empresa i noves relacions laborals amb els convidats a la trobada: Maria Àngels Chacón, consellera d'Empresa i Coneixement de la Generalitat; Eva Menor, alcaldessa de Badia del Vallès i presidenta de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç de la Diputació de Barcelona; Javier Villamayor, coordinador de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç de la Diputació de Barcelona; Fèlix Ortega, director General de Barcelona Activa; Jaume Martin, director de Transformació Digital del Mobile World Congrés; Núria Macià, directora Executiva de CREACCIÓ, Agència d'Emprenedoria, Innovació i Coneixement; Marta Colomer, docent i experta en joves i orientació acadèmica i laboral; Imma Casaramona, directora del Servei de Carreres Professionals de la UVic; Anna Fàbregas, directora Àrea Màrqueting UVic, i Emma Mateo, assessora tècnica docent d'STEAMcat.Actualment, la majoria d'estudiants de Catalunya no reben orientació acadèmica ni professional fins que acaben l'ESO i això els fa sentir "desemparats". Així ho va assegurar la creadora de continguts Juliana Canet la qual va reclamar més informació per als joves sobre les opcions que tenen un cop finalitzat l'institut i una major "visibilitat" per a professions -sovint- silenciades, com per exemple les del món de la indústria.En aquest sentit, tant els membres del consell assessor com els convidats a la reunió van coincidir en la necessitat d'avançar i d'incrementar l'orientació. Segons Eva Menor, alcaldessa de Badia del Vallès, aquest procés hauria de començar a primària per tal que els menors se sentissin acompanyats en tot moment. I és que, de fet, la "desafecció segons cap a quines professions s'inicia molt d'hora", per tant és clau començar a guiar els estudiants com més aviat millor, va assegurar Emma Mateo, assessora tècnica docent d'STEAMcat.A banda de millorar l'orientació, els assistents també van posar èmfasi en la necessitat de renovar el sistema educatiu i de crear polítiques públiques adaptades a les noves generacions.Segons Maria Àngels Chacón, consellera d'Empresa i Coneixement, "els sistemes educatius són molt rígids en una societat que ens demana ser molt flexibles". És per aquest motiu, doncs, que cal actualitzar les institucions i "incorporar-hi noves generacions", ja que "es parla molt sobre els joves, però molt pocs cops s'interactua amb ells", van apuntar Juliana Canet i Iolanda Batallé, directora de l'Institut Ramon Llull.A més a més, els presents a la trobada van assenyalar l'obligació de posar en valor la capacitat d'adaptació i la flexibilitat. "Hem d'ajudar els joves a adaptar-se. Hem de preparar gent que sigui capaç de canviar de rumb", va manifestar Jaume Martin, director de Transformació Digital del Mobile World Congrés.Durant el consell assessor, també es van presentar els resultats d'una enquesta realitzada a través d' Adolescents.cat a 1.900 joves. Les dades del portal, amb 500.000 usuaris únics mensuals, mostren que el grau universitari és la formació preferida pels adolescents un cop acabat l'institut, ja que la perceben com l'opció "amb més futur". Una percepció que es deu, en gran part, a les reclamacions de les empreses a l'hora de contactar personal i també a la pressió social i familiar.Per tal de frenar aquest greuge cap a altres estudis, com la Formació Professional, els joves enquestats demanen crear una assignatura específica on s'expliquin totes les opcions acadèmiques i laborals que tenen per així encaminar millor el seu itinerari vital. Així mateix, sol·liciten més interacció amb professionals de diversos àmbits i pràctiques en empreses durant l'ESO.El consell assessor, format per més de deu professionals de diversos àmbits, va néixer el febrer de 2017 amb dos objectius molt clars. El primer, conèixer més i millor els múltiples perfils d'adolescents que hi ha al nostre territori i el segon comptar amb assessorament expert sobre com s'haurien de tractar temes específics, com ara el sexisme o la integració.Els membres del consell assessor són: Jordi Font, director d'Estratègia Digital i Negoci de; Iolanda Batallé, directora de l'Institut Ramon Llull; Gemma Recoder, directora de SUNMUSIC (Canet Rock); Mònica Prat, psiquiatra especialista en adolescents (Hospital Moisès Broggi); Xavier Padrissa, professor de secundària i psicopedagog; Héctor Lozano, guionista i creador de la sèrie Merlí; Mohamed El Amrani, president de la Xarxa de Convivència i emprenedor social; Juliana Canet, estudiant i creadora de continguts, Manel Pousa, president de la Fundació Pare Manel; Daniel González, educador social i coreferent Grup de Premonitors joves; Alexia Cañamares, pedagoga i coordinadora del Centre Obert Muntanyès; Carla Roca, content Mànager de "Preparats, Llestos, Universitat"; Mariona Castells, responsable de la Unitat de Màrqueting Digital de la UVic i l'equip directiu d' Adolescents.cat (Roger Carandell, Ernest Codina i Núria Codina).

