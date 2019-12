Què allunya i què acosta l'entesa entre ERC i el PSOE per la investidura

Punts d'aproximació



1. El reconeixement del conflicte polític



2. La voluntat de recuperar el diàleg institucional



3. La investidura i els pressupostos com a necessitat



4. Les polítiques d'esquerres



Que el PSOE reconegués públicament l'existència d'un conflicte polític en lloc de circumscriure-ho a un problema de convivència era una condició sine qua non de partida per als republicans. Aquest escull s'ha superat en la primera reunió , cosa que no vol dir que els socialistes hagin deixat de creure que es tracta també d'una crisi entre catalans. De portes endins, a la reunió del dijous van parlar a bastament sobre aquesta semàntica. ERC sabia que l'acord en aquesta qüestió era assumible perquè ja va ser possible a la cimera de Pedralbes de fa un any.Una de les principals concrecions de la primera trobada dels equips negociadors és que els dos partits validen la recuperació del diàleg institucional. És a dir, entre governs. Caldrà veure, però, en quin format s'articula. Abans de la reunió, dirigents socialistes van fer referència a la comissió bilateral Estat-Generalitat, que no es reuneix des de l'1 d'agost del 2018. Els republicans, però, plantegen la fórmula de la cimera de Pedralbes de fa un any.Si les dues parts s'asseuen cara a cara, és perquè les dues parts tenen interessos de pes per a les seves trajectòries. Sánchez necessita l'abstenció d'ERC per retenir la Moncloa i fer prosperar el preacord amb Podem. I els republicans, que lideren la via del diàleg en detriment a la de la confrontació amb l'Estat, necessiten exhibir que la seva aposta dona fruits. A més, el vicepresident Pere Aragonès té entre cella i cella aprovar els pressupostos de la Generalitat abans que es puguin precipitar unes eleccions catalanes, fita per la qual precisa del vot dels vuit diputats dels comuns, amb qui està acostant posicions. La manera d'assegurar-los és apuntalant el govern de coalició que Sánchez ha pactat amb Pablo Iglesias.Oriol Junqueras i el candidat a Madrid, Gabriel Rufián, han deixat clar que barrarien sempre el pas a un govern de dretes. De fet, més enllà dels pressupostos que els independentistes no van tramitar, motiu pel qual es van convocar les eleccions del 28-A, ERC ha votat a favor de la majoria de la quarantena de reials decrets que ha impulsat el govern del PSOE. Tots menys el dels fons voltors i el que autoritza a intervenir internet i almenys cinc en què s'ha abstingut . A més, els republicans advoquen per la derogació de les reformes laborals, de la llei mordassa i per l'increment a 1.200 euros del salari mínim, apostes que només pot fer realitat un govern d'esquerres.

Preparació, discussió, propostes, intercanvi i tancament de l'acord. O del desacord. Aquestes són les cinc fases clau de qualsevol negociació. La del PSOE i ERC per la investidura és encara incipient i es troba en l'estadi de generar un clima de confiança que porta mesos trencat, però les dues parts en interlocució han valorat positivament la trobada del dijous . Hi ha grans discrepàncies, algunes fins i tot d'irreconciliables, però també punts de connexió que poden fer prosperar una entesa que porti als republicans a canviar el no a Pedro Sánchez per una abstenció.Amb la consigna segons la qual la negociació sempre parteix, per naturalesa, de dos posicionaments distants, el PSOE i ERC es tornaran a arromangar dimarts al Congrés per veure com pot ser el camí transitable per ambdues parts. Per cartografiar-lo és clau partir d'una diagnosi compartida sobre els punt d'acord i de discòrdia. A continuació, repassem què acosta i què allunya socialistes i republicans.

