El pessebre de Colau torna a aixecar polèmica

La temàtica del pessebre gira al voltant de totes les caixes plenes d'objectes i de records que es recuperen per Nadal Foto: ACN

El pessebre de la plaça Sant Jaume ha tornat a aixecar crítiques aquest any. Els grups municipals a Barcelona de Cs, BCN pel Canvi i el PP ja han carregat contra la representació d'aquest any i han reclamat un pessebre més tradicional. "Benvinguts al servei gratuït de recollida d'andròmines velles de l'Ajuntament de Barcelona", ha ironitzat la líder de Cs, Luz Guilarte, en una piulada a Twitter, on ha remarcat que això ho han pagat tots els barcelonins.Des de BCN pel Canvi, Eva Parera ha remarcat que "quan un pessebre s'ha d'explicar és el senyal que potser no és l'encertat". El popular Josep Bou ha demanat a l'Ajuntament quant ha costat el pessebre i quins criteris s'han seguit per adjudicar-lo. "En cinc nadals com a alcaldessa ha estat incapaç de muntar un pessebre tradicional amb totes les figures que sigui recognoscible per a la gent i especialment per als nens que els visiten amb les seves famílies", s'ha queixat.El pessebre de la plaça Sant Jaume l'ha creat aquest any l'artista Paula Bosch. La proposta gira al voltant de totes les caixes plenes d'objectes i de records que es recuperen per Nadal. Hi ha caixes de tot tipus, de diferents materials i mides, i a dintre hi ha els objectes que recorden aquestes dates, com la sopera, els galets, les copes de cava, el raïm, diferents pessebres amb figures noves i velles, muntats i sense muntar, arbres de Nadal, molsa i altres objectes. Al Museu Marès hi haurà el pessebre tradicional, inspirat en la muntanya de Montserrat i obra de l'Associació de Pessebristes de Barcelona.

