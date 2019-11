«T'agradarà llegir en català» torna per cinquè any consecutiu repartint més de 9.000 revistes pel territori

L’Associació d’Editors de Revistes i Digitals (APPEC) i la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura impulsen per cinquè any consecutiu el projecte 'T’agradarà llegir en català' per fomentar la lectura de revistes en llengua catalana. Enguany, es faran arribar 9.450 revistes d’edició recent a 315 centres mèdics, despatxos d’advocats i col·legis d’advocacia perquè les puguin llegir els seus usuaris a les sales d’espera.En concret, rebran aquestes publicacions 150 centres mèdics privats de 19 ciutats, 150 despatxos d’advocats també de 27 municipis i 15 sales d’espera de 15 col·legis d’advocacia. En el projecte participen 51 capçaleres que difonen informació de tot tipus: música, història o cuina, entre altres. Algunes d'aquestes revistes són la 440 Clàssica, Agrocultura, El Temps, Enderrock, i Time Out.Des de 2015 s'han distribuït en el marc d'aquest programa 55.350 revistes de 50 capçaleres en 1.515 espais diferents, dels quals 750 són centres mèdics, 300 despatxos d'advocats, 15 col·legis d'advocacia, 300 bars i cafeteries i 150 centres d'estètica i perruqueries.'T’agradarà llegir en català' fomenta la lectura de revistes en català, promou el consum de l’àmplia oferta existent de revistes en llengua catalana i normalitza la presència d’aquestes publicacions en establiments amb molta concurrència pública. En les cinc edicions del projecte s’han repartit a diferents espais: bars i cafeteries, centres d’estètica i perruqueries, centres mèdics i despatxos d’advocats.El projecte s’emmarca també en els plans Ofercat, impulsats per la Direcció General de Política Lingüística i el Consorci per a la Normalització Lingüística, que n’ha proposat els destinataris. La campanya per fer arribar les revistes a les sales d’espera dels despatxos d’advocats s’ha fet en col·laboració amb el Consell d’Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya.L’APPEC forma part del Cens d’entitats de foment de la llengua catalana.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor