Primera adjudicació de l'Ajuntament de Barcelona a empreses amb ànim de lucre per fer pisos socials

El 2020 començaran les obres de la primera promoció d'habitatges de lloguer social a Barcelona adjudicades per l'Ajuntament a empreses amb ànim de lucre. Serà en un solar municipal al barri del Poblenou, la construcció anirà a càrrec de Mediaruban -del grup Mediapro- i la gestió l'assumirà la Fundació Hàbitat 3. El finançament anirà a càrrec d'una empresa que ni el consistori ni les societats privades han volgut revelar a la roda de premsa de presentació del projecte aquest dimecres.En total s'edificaran 47 pisos que tindran un preu de lloguer per sota del de mercat. Concretament dels 5,5 als 7 euros el metre quadrat. Això significa que els preus dels pisos oscil·laran entre els 200 i els 550 euros al mes. Un 25% dels immobles seran destinats a emergència habitacional, per a persones que necessiten un "suport intensiu", en paraules de la presidenta d'Hàbitat 3, Carme Trilla.Trilla també ha reconegut que si es produeix el cas d'algun llogater que no pot assumir l'arrendament, Hàbitat 3 haurà de procedir a iniciar una demanda de desnonament. El plec de condicions que ha servit per adjudicar el projecte a les dues empreses no preveu cap mecanisme de negociació en cas que algun dels veïns no pugui assumir la quota.Aquesta adjudicació pionera obre la porta a un nou tipus de promoció delegada, ja que fins ara totes les adjudicacions fetes a privats eren a entitats sense ànim de lucre."Volem impulsar que el sector privat es dediqui a invertir en habitatges de lloguer assequible. Que busquin beneficis moderats, no especulatiu", ha dit la regidora d'Habitatge, Lucía Martín.Hàbitat 3 gestionarà els habitatges a través d'una cessió de dret de superfície durant 75 anys -ampliable a 90- i quan el contracte acabi l'edifici passarà a ser propietat de l'Ajuntament. "Necessitem la corresponsabilitat del sector privat", ha argumentat Martín.La presentació del projecte arriba la mateixa setmana que s'han conegut les dades de la incidència que ha tingut la mesura del 30%, un projecte estrella del govern Colau durant el mandat anterior que obliga els promotors a reservar tres de cada deu pisos de les seves obres per al lloguer social. Segons va avançar Eldiario.es , en dotze mesos només hi ha hagut set promocions que s'hagin hagut de sotmetre a la norma.Sisternas i Trilla també s'han expressat en els mateixos termes que Martín. "Cap de les tres parts hauríem pogut fer soles el que presentem avui", ha defensat la responsable de Mediaurban, mentre que la presidenta d'Hàbitat 3 ha qualificat el projecte de "prova pilot" per demostrar que l'aposta per la col·laboració público-privada és possible.Els 47 pisos que s'aixecaran el Poblenou se sumen a les 65 promocions d'habitatge assequible que té en marxa l'Ajuntament, i que acabaran amb la construcció de 1.141 immobles per promocions delegades i de 3.228 per promoció directa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor