La Cambra i el Síndic pugen al tren per denunciar «l'escàndol» de la R3

Joan Canadell i Rafael Ribó, amb els alcaldes d'Osona Foto: Adrià Costa

Rafael Ribó, rebent la denúncia de la manca d'inversions a l'R3 de Rodalies Foto: Adrià Costa

El president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Joan Canadell, ha denunciat aquest dijous davant el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, la manca d'inversions a la línia R3 de Rodalies. Canadell i Ribó han fet el trajecte de Barcelona-Vic per evidenciar la necessitat de millores a la via. De fet, han agafat el tren a l'estació de Plaça Catalunya i han arribat a Vic al voltant de les 12, 15 minuts més tard del previst, una situació habitual.En baixar del tren, Canadell ha qualificat d'"intolerable" que el comboi hagi trigat una hora i mitja en arribar a Vic. En aquest sentit ha reivindicat el desdoblament de la via de Montcada a Vic, una petició històrica. De fet, l'R3 és l'única línia que discorre en gran part en via única, des de l'estació de Montcada Bifurcació a la Puigcerdà. També és la que presenta menor índex de puntualitat (88,6%).Canadell ha remarcat que "l'incompliment" de l'estat amb la R3 ha estat reiterat. Ha explicat que el Pla d'Infraestructures ferroviàries de la Rodalia de Barcelona 2008-2015 va prometre una inversió de 4.000 milions d'euros, 700 milions dels quals havien d'estar destinats a l'R3; els pressupostos de l'Estat de 2014-2016 contemplaven també una inversió de 306 milions d'euros en Rodalies, "del qual només s'ha complert el 12%"; i pel que fa al desdoblament de Parets fins a la Garriga s'ha fet un estudi, però no s'ha desenvolupat. "No hi ha cap planificació de les accions que faran", ha apuntat Canadell remarcant, que "és intolerable".Per la seva banda, Ribó ha qualificat "d'escàndol" l'estat de la línia i ha parlat d'un "atemptat contra el dret a la mobilitat" dels viatgers. "Cal prendre un compromís seriós i la inversió és necessària", ha dit, remarcant al Govern espanyol i Adif "que s'ho prenguin seriosament" i que la Generalitat pugui assumir les plenes competències al respecte.Canadell ha remarcat que la manca d'inversió "afecta la competitivitat" de comarques com Osona, el Ripollès, la Cerdanya i la Garrotxa. "Osona és una comarca industrial, exportadora amb un teixit empresarial molt viu que fa que no pugui fer servir el tren, ni per mercaderies", ha especificat Canadell. En aquest sentit, ha remarcat que la R3 "només té 27.000 usuaris i podria tenir-ne 100.000". "Estem patint una infrautilització perquè aquesta línia no funciona", ha reiterat.A Vic, alcaldes i alcaldesses d'Osona esperaven a Canadell i Ribó, i s'han sumat a la iniciativa de denúncia impulsada per la Cambra, així com entitats com la plataforma Perquè no ens fotin el tren o el Consell Empresarial d'Osona. S'ha escenificat l'entrega de signatures per denunciar la situació a la R3.D'alcaldes, hi havia Anna Erra, de Vic, Àlex Garrido de Manlleu, Marçal Ortuño de Torelló, David Solà de Sant Quirze de Besora, Josep Paré de Centelles, Carles Valls de Balenyà, Josep Antoni Vallbona de Sant Miquel de Balenyà, Jordi Bruch, de Prats de Lluçanès, així com l'alcalde de Ripoll Jordi Munell.Des de Vic, Anna Erra ha reivindicat que es compleixin les inversions promeses, com les obres que s'havien de fer l'estació de la ciutat, per tal d'obrir més portes a les possibilitats econòmiques, acadèmiques o de vida. També ha denunciat un "tren del segle XIX" que no concorda amb les necessitats del segle XXI.L'alcalde de Manlleu ha reivindicat més freqüència horària i inversió perquè sigui "una revolució territorial" a la línia, i així poder ser un punt de connexió amb el Voltreganès.Per la seva banda, l'alcalde de Torelló també ha reivindicat millores perquè la seva estació pugui ser el punt de referència i de connexió amb la Garrotxa.Des de Sant Quirze de Besora, el seu alcalde ha denunciat que encara tenen l'únic pas a nivell de la demarcació que no té projecte per desaparèixer.

