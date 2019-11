El Govern prepara un «acte internacional» per «denunciar» el decret digital de Sánchez

El Govern està preparant un "acte internacional" per "denunciar" el decret digital de Sánchez, aprovat aquest dimecres a la comissió permanent del Congrés. En una atenció a mitjans internacionals recollida per Catalan News, el conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, ha explicat que preveuen fer un acte "fora d'Espanya" amb "experts internacionals i polítics europeus" per rebutjar la mesura.Segons ell, és un decret "anti-europeu" ja que "va clarament en contra dels valors de la UE" i apropa l'Estat a models com "Turquia, Iran, l'Aràbia Saudita i la Xina". La jornada se celebrarà després de Nadal amb lloc, data i ponents per concretar. Puigneró ha dit que li "preocupa" que "no hi hagi veus més clares sobre el tema" a Europa.

