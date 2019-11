L'Eurocambra demana la creació d'una llei europea contra la violència de gènere

El Parlament Europeu ha reclamat a la Comissió Europea que proposi una llei europea sobre violència de gènere. En una resolució aprovada amb 500 vots a favor, 91 en contra i 50 abstencions, la cambra ha exigit a la CE que faci aquesta proposta legislativa sobre totes les formes de violència de gènere i que inclogui la violència contra les dones al llistat de delictes reconeguts per la Unió Europea. Ara bé, tot i que la Comissió té l'exclusivitat per proposar legislacions, no té l'obligació d'acceptar les peticions de la cambra.D'altra banda, el text insta a tots els estats de la UE a ratificar la Convenció d'Istanbul sobre la prevenció i la lluita contra la violència contra les dones, que està en vigor des del 2014. La resolució ha obtingut el suport de gairebé tots els grups polítics, excepte dels conservadors de l'ECR i dels ultres d'Identitat i Democràcia.Bulgària, Txèquia, Hongria, Lituània, Letònia, Eslovàquia i el Regne Unit són els sis estats que encara no han ratificat l'acord sobre violència contra les dones. Amb la resolució d'avui, l'Eurocambra urgeix als seus governs a fer-ho sense més dilació.

