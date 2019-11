Compromís tem pel futur del tren entre Vinaròs i Tortosa

Preocupació pel futur del tren entre Vinaròs i Tortosa amb la implementació de l'ample internacional. Foto: Arxiu

Preocupació també al País Valencià i Terres de l'Ebre pel futur dels trens regionals, rodalies i mercaderies que enllacen Vinaròs amb Tortosa o Tarragona. L'estudi informatiu per a la implementació de l'ample internacional entre Castelló i Tarragona no preveu estendre el tercer fil, que es va fer entre València i Castelló, i molts trens quedarien obsolets per circular sense ample ibèric.El grup Compromís presentarà la setmana vinent una bateria de preguntes a Foment per saber què passarà amb els combois que no s'adapten a la via estreta estàndard. Mentrestant no ha transcendit quina és l'oferta ferroviària que s'establirà per a Tarragona i l'Ebre i que aquest dijous discuteix Adif, Renfe i Territori.El portaveu de Compromís al Senat, Carles Mulet, ha avançat que amb l'inici de la nova legislatura a les Corts, la setmana vinent, es demanarà als responsables de Foment que clarifiquen les previsions ferroviàries entre València, Castelló i Tarragona. Alertats perquè l'estudi Informatiu per la implementació de l'ample internacional entre Castelló i Tarragona descarta continuar implantant el tercer fil que es va fer entre València i Castelló, reclamen que se'ls resolguin "els dubtes i la confusió", que tot plegat està generant.Compromís apunta que l'aposta per l'ample europeu en exclusiva s'hauria pogut preveure abans de fer el tercer fil i adverteixen que només els actuals trens de llarga distància, que puguin canviar els eixos, hi podran circular.No serà així, si no es canvia tota la flota, amb els regionals, rodalies i la majoria de trens mercaderies, tot i que aquesta actuació els hauria de beneficiar. "No hi ha cap tren de rodalies o regionals a tot l'estat espanyol que sigui d'ample estàndard, ni adaptable. En el cas de Castelló, suposarà haver de convertir l'actual estació en un mega-espai on convisquin diverses amplades i trens i puguin sobreviure els dos models"; ha apuntat Mulet. "Ens estan venent que aquestes actuacions són per a mercaderies, però cal recordar que mentre no hi haja estacions intermodals ni es pot carregar ceràmica, ni cítrics, ni productes químics, ni cap mercaderia", ha afegit. Mulet ha qualificat la planificació "d'improvisada i de bunyol".El canvi a ample internacional també afectarà Tarragona i l'Ebre, ja que els trens que han de passar per Tarragona ciutat hi han de fer per ample ibèric i només l'actual Euromed podria circular amb ample de via europeu cap a l'estació d'alta velocitat del Camp de Tarragona. El Govern ja va anunciar que aquest servei podria deixar de tenir parada a l'Aldea, l'estació centrals de les Terres de l'Ebre, i la plataforma Trens Dignes advertia que el territori es pot quedar sense servei de trens de velocitat alta.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor