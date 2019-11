Teresa Forcades: «Abans veurem capellans casats que dones ordenades»

Teresa Forcades, monja, teòloga i metgessa, va participar dimecres al vespre a Manresa en l'última sessió del cicle Pessics de Vida , conversant amb el periodista Abel Gallardo.Teresa Forcades va saltar a la palestra pública quan va denunciar la pràctica fraudulenta d'empreses farmacèutiques i, més endavant, quan va impulsar la creació de Procés Constituent de Catalunya amb l'economista Arcadi Oliveres. Després d'haver exhaurit els tres anys de permís d'exclaustració, la monja, teòloga i metgessa va tornar al Monestir de Sant Benet de Montserrat on hi havia ingressat el 1997.Dimecres al vespre va ser, a Manresa, per participar en el cicle d'entrevistes Pessics de Vida, organitzat per la Demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes i el Centre Cultural el Casino, i en el marc del programa de pensament Cosmògraf.Amb el periodista Abel Gallardo va parlar de l'Església, de la política i dels mitjans de comunicació amb la distància que li permet no trobar-se, ara, sota el focus d'atenció mediàtica. Va assegurar que de la seva època de "sobreexposició pública no m'ha quedat cal al·lèrgia". El seu pas per la política li va permetre constatar el que ja sabia, que "el sistema de partits traeix la democràcia perquè segresta la voluntat popular". Va dir que cal un canvi de marc i de rumb urgent i que cal activar la "subjectivitat política", és a dir, que el ciutadà se senti corresponsable, i va citar exemples concrets com el referèndum de vet, actiu a Suïssa i Itàlia.Forcades va parlar de la seva infantesa, de com es va criar en una família de ment oberta i anticlerical, del seu pas per l'escola catalana, i de com va anar forjant el seu esperit activista i de compromís social. La lectura dels Evangelis, als 15 anys, va ser determinant per acostar-se a l'Església catòlica.Durant l'entrevista, la monja, abanderada dels drets de les dones dins l'església, va reconèixer errors de la institució. "Calen canvis radicals i d'urgència màxim", va dir. "Cal tallar la connivència de l'església amb els poders, amb la pederàstia i amb el clericalisme", va afegir. I en aquest sentit, va alertar que, aviat, sortirien a la llum casos d'abusos sexuals contra monges.Tot i que va elogiar el tarannà del Papa Francesc, va assegurar que "el tema de les dones és el que aquest Papa entén menys. Abans veurem capellans casats que dones ordenades". En aquest sentit, va comentar que tampoc no creia que, en aquest moment, la majoria de dones d'església volguessin l'ordenació, "tot i que és un dèficit teològic de profunditat màxima que una dona no pugui ser ordenada".Una fita important per a Forcades serà la celebració, el gener de l'any que ve, a Roma, d'un sínode només de dones.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor