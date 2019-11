Calvo reivindica els «punts en comú» amb ERC

La vicepresidenta del govern espanyol en funcions, Carmen Calvo, ha destacat aquest dijous els "punts en comú" entre el PSOE i ERC, a qui ha qualificat com una "esquerra històrica del nostre país". L'endemà de circumscriure les converses amb el Govern a la comissió bilateral i excloent-ne l'autodeterminació, en declaracions des de Córdoba, ha apuntat que aquestes coincidències han de fer possible, primer, una investidura perquè l'Estat disposi de govern "progressista" a curt termini, i també per "trobar vies" a "curt i mitjà termini" que permetin "una sortida viable i necessària a la situació de Catalunya".La vicepresidenta ha reclamat "responsabilitat" a totes les parts per aprofitar aquesta "oportunitat extraordinària". També a l'oposició, que ha de deixar "d'utilitzar Catalunya com a pedra de combat a la política partidària". Calvo ha fet aquestes manifestacions a poques hores de la reunió entre les delegacions d'ERC i el PSOE que tindrà lloc aquest dijous a les cinc al Congrés dels Diputats. La vicepresidenta ha assegurat que la trobada pot servir per llançar un "missatge d'alçada" sobre la política com a eina per resoldre els problemes dels ciutadans.Segons ha afirmat Calvo, el PSOE es reuneix "amb un partit que és una altra esquerra històrica del país" amb qui pensa que hi ha "punts en comú" per fer possible "un govern progressista". "D'això és del que parlarem", ha dit, i de "trobar vies que permetin més endavant a curt i mitjà termini trobar una sortida viable i necessària a la situació de Catalunya".En aquest sentit, ha insistit que "ERC és un partit d'esquerres amb qui es pot tenir aquests punts d'acord" i amb qui es pot "trobar vies perquè la situació de Catalunya arribi al punt democràtic de tranquil·litat i convivència" sobre la que pretenen treballar. Tot plegat, ha dit, es farà "des del compliment de la legalitat".La vicepresidenta també ha assegurat que les seves manifestacions d'aquest dimecres -on va tancar la porta a l'autodeterminació i va afirmar que en tot cas els socialistes poden parlat de l'article VIII de la Constitució- feien referència al fet que "amb el diàleg i la llei a la mà s'han de trobar fórmules de sortida a la situació que té Catalunya, com es fa a aquest país des de fa 40 anys".Calvo ha insistit que l'objectiu del PSOE és constituir govern en les pròximes setmanes. "En aquest moment estem disposats a trobar punts en comú per trobar una investidura aviat. Hauríem de tenir govern abans de Nadal perquè Espanya ha d'adoptar decisions importants" i cal "no perdre més temps", ha dit.

