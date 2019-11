Comença el rodatge de la pel·lícula sobre la mort de Guillem Agulló

Aquesta setmana s'ha iniciat el rodatge de la pel·lícula “La mort de Guillem”, que explica la història del dol dels pares de Guillem Agulló, el jove antifeixista i independentista assassinat per un grup d’ultradreta a Montanejos, a Castelló, l’11 d’abril del 1993. El film està dirigit per Carlos Marques-Marcet. La ficció explica la història del dol dels pares de Guillem Agulló,Diversos actors valencians protagonitzen aquesta ficció dirigida per Carlos Marques-Marcet, guanyador d'un Goya i tres premis Gaudí, entre d'altres, i director de “10.000 km”, “Tierra Firme”, “13 dies d'octubre”, “Els dies que vindran” o “En el corredor de la muerte”.En aquest film, el director s’allunya de l’èpica dels fets per endinsar-se en la intimitat d’uns pares i desconstruir el seu procés de dol, mentre lluiten per la memòria del seu fill. Per Marques-Marcet, la ficció és un gran format “per reflexionar com a comunitat i rellegir la nostra història des de la intimitat”, ja que en molts casos, “els titulars de les notícies i els eslògans no són capaços de captar-ho”."La mort de Guillem" és una producció de Lastor Media, SUICAfilms i Som*Batabat Produccions, en coproducció amb TV3 i d’À Punt Media. S’inclou en la campanya d’impacte social i polític, anomenada “La Lluita Continua”, que pren com a punt de partida la figura d'Agulló el seu assassinat i el judici del cas per denunciar la impunitat de l’extrema dreta durant els darrers 40 anys al país, reivindicar la històrica lluita contra el feixisme i alertar sobre l’auge de renovats discursos xenòfobs i racistes que s’han instal·lat de nou a la societat.Guillem Agulló i Salvador, un jove de divuit anys militant de l‘esquerra independentista, va ser assassinat d'una punyalada al cor per un grup de neonazis l’11 d'abril de 1993. La pel·lícula explica com destrossats, els seus pares, Guillem i Carme, han lluitat perquè no es manipuli la mort del seu fill, i no sigui considerada fruit d’una simple baralla entre bandes. El film narra també les dificultats dels pares per fer el dol per la mort d’un fill mentre lluita per la seva memòria.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor