El 82% de catalans no confia en Sánchez

El 82,4% dels catalans té poca o gens de confiança en Pedro Sánchez. Aquesta és una de les conclusions del baròmetre de novembre del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS), fet públic aquest dijous, les entrevistes del qual es van fer abans de les eleccions del 10-N. Pel que fa als enquestats de Catalunya, un 46,1% afirma que no confia gens en el president espanyol en funcions, un 36,3% en té pocs i tan sols un 12,1% en té força i un 2,6%, molta.Catalunya és el territori de l'Estat que menys confia en Sánchez (la mitjana estatal de poca o gens confiança és del 76,1%) i també és un dels dos en què el líder del PSOE no és el preferit per liderar el govern espanyol. A la resta de comunitats, davant d'una pregunta múltiple entre els candidats dels partits estatals, el socialista és el triat, però a Catalunya el més citat és Pablo Iglesias (27%), molt per davant de l'actual president espanyol (19,5%), mentre que Íñigo Errejón (5,5%) queda per davant de Pablo Casado (4,4%). El líder del PP, de fet, només s'imposa a Múrcia, per un estret marge sobre Sánchez.El líder del PSOE obté a Catalunya la puntuació més baixa, un 3,4 (la mitjana estatal és un 4), amb un 66,3% de suspensos, per sota d'Iglesias, amb un 4,1, però superant clarament Casado (2,1), Albert Rivera (1,9) i Santiago Abascal (1,6). També és a Catalunya on es considera que la gestió del govern de Sánchez és dolenta o molt dolenta, ja que així ho afirmen un 67,2% dels enquestats, molt per damunt del 51,7% de mitjana estatal.Sigui com sigui, els catalans també tenen clar que no volen un govern de dretes. Un 58,7% reconeixia que aniria a votar precisament per evitar un executiu de dretes, un percentatge molt superior a la mitjana del 37,3% que, a nivell estatal, ho comparteix. Només un 8,2% dels catalans afirmava que votaria per afinitat amb un partit determinat.Tot i això, els catalans no consideren Sánchez d'esquerres. Si es demana de situar-lo en una escala en què 1 és màxim d'esquerres i 10, màxim de dretes, el líder del PSOE quedaria en un 5,4. A tot l'Estat, la nota que rep és un 4,2 i només al País Basc (5,2) obté també més d'un 5. De fet, un 23,7% dels catalans defineixen el PSOE com un partit conservador -principalment, però, se'l defineix com a socialista o socialdemòcrata-, mentre que, a nivell estatal, el percentatge és tan sols del 8,7%.A l'hora de votar el 10-N, el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat va influir en el vot d'un 43,9% dels espanyols, un percentatge que puja fins al 65% en el cas dels catalans. Els únics territoris on més de la meitat dels ciutadans han tingut en compte aquest aspecte són Castella-la Manxa (53,4%) i Múrcia (52,6%).

