La justícia europea decidirà sobre la immunitat de Junqueras el 19 de desembre

#ECJ: Judgment in Case C-502/19 @junqueras Vies will be delivered on 19 December 2019 — EU Court of Justice (@EUCourtPress) November 28, 2019

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea decidirà sobre la immunitat d'Oriol Junqueras el 19 de desembre. El Tribunal Suprem espanyol va preguntar als magistrats europeus si el líder d'ERC tenia immunitat com a eurodiputat electe i si l'hauria d'haver alliberat per permetre que ocupés l'escó.El tribunal ha de ratificar o no la posició de l'advocat general, que fa pocs dies va obrir la porta a reconèixer Junqueras com a eurodiputat . Segons el lletrat, la condició d'eurodiputat s'adquireix a partir dels vots dels electors i no pel fet de jurar la Constitució espanyola. Aquesta és la conclusió que va fer pública el polonès Maciej Szpunar, en pronunciar-se sobre la immunitat del líder d'ERC, Oriol Junqueras. La seva opinió no és vinculant, però obre la porta a què el tribunal amb seu a Luxemburg reconegui que Junqueras és eurodiputat i que, per tant, tenia immunitat quan va ser condemnat pel Tribunal Suprem.L'advocat conclou que el mandat d'eurodiputat surt "només del vot dels electors". Szpunar assegura que la condició de membre de l'Eurocambra no pot quedar "supeditada" a cap tràmit, com el jurament de la Constitució, i que és l'Eurocambra qui ha de decidir si manté o aixeca la immunitat d'un eurodiputat. Tot i això, el Tribunal Suprem va impedir al líder dels republicans sortir de la presó per jurar la Constitució i obtenir les credencials d'eurodiputat després d'haver estat escollit a les eleccions europees del 26 de maig.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor