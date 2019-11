El jutge anul·la les citacions a periodistes per filtracions de la causa dels CDR

El titular del jutjat d'instrucció número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha anul·lat les citacions a periodistes de vuit mitjans de comunicació per filtracions de la causa dels CDR detinguts en l'Operació Judes i investigats a l'Audiència Nacional, segons informa La Vanguardia.El magistrat, no obstant això, tirarà endavant la investigació per esbrinar l'origen de les filtracions, però no investigarà els periodistes per un delicte de revelació de secrets. Elsperiodistes citats eren de Cadena Ser, El País, ABC, El Confidencial Digital, El Mundo, La Vanguardia, El Español i RTVE, i estaven citats a declarar aquest divendres, però la Fiscalia en va recórrer la imputació El Ministeri Públic considerava que els periodistes no eren responsables de "la infracció penal", si bé el magistrat entenia que sí que ho podien ser si les informacions publicades afecten el "dret a la intimitat de les persones investigades a la causa". Finalment ha prevalgut l'opinió de la Fiscalia.

