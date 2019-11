El Parlament Europeu declara l'emergència climàtica

L'Eurocambra ha declarat l'emergència climàtica a Europa en una resolució que reclama als governs establir objectius més ambiciosos per lluitar contra el canvi climàtic. De cara a la Cimera del Clima de la setmana que ve, el ple del Parlament Europeu ha votat aquest dijous a favor del text per 429 vots a favor, 225 en contra i 19 abstencions.Així, queda tombada la proposta del Partit Popular europeu per parlar “urgència” i no d’“emergència” climàtica.

