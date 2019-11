Els Mossos investiguen l'abocament de 250 pneumàtics a les Guilleries

Els 250 pneumàtics abocats a l'Espai Natural Guilleries-Savassona



El punt exacte on es van trobar els pneumàtics.

Els Mossos d'Esquadra estan investigant un abocament il·legal de 250 pneumàtics a l'Espai Natural Guilleries-Savassona, entre Tavèrnoles i Sant Julià de Vilatorta.Tal com ha pogut saber, les rodes es van retirar aquest dimarts i es van portar a la deixalleria. La retirada es va portar a terme amb el personal i vehicles de l'Espai Natural i, per tant, no s'ha fet un càlcul del cost de l'operació.L'estiu de 2016 es van interceptar abocaments en sis municipis d'Osona: Alpens, Rupit i Pruit, Sant Agustí de Lluçanès, Sant Pere de Torelló , Sant Quirze de Besora i Tavèrnoles.