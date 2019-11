El jutge manté a la presó el jove de Madrid detingut en una manifestació contra la sentència

El jutge ha decidit mantenir en presó provisional el Dani, el jove de 21 anys de Madrid detingut el 16 d'octubre a la capital espanyola en el transcurs d'una manifestació de protesta contra la sentència del judici de l'1-O. Des de llavors, està tancat al centre penitenciari d'Alcalá-Meco.El Moviment Antirrepressiu de Madrid ha fet pública la decisió judicial i fonts del col·lectiu consultades perasseguren que el tribunal basa la seva decisió en el risc de fuga que comportaria l'alliberament de l'investigat. "Argumenta que tenia un domicili anterior a Cadis", expliquen.La detenció va tenir lloc al carrer del Rollo i en el seu informe la policia nacional espanyola l'acusa d'haver agredit un agent amb una barra amb claus extreta prèviament d'un palet. "A l'informe la policia adjunta una foto del casc d'un agent amb la barra clavada i la imatge està feta a comissaria. La barra va estar penjant del casc de l'agent durant una hora pel centre de la ciutat?", es pregunten les fonts del moviment antirepressiu consultadesAixí mateix, insisteixen que el fiscal no va basar-se en la Llei d'Enjudiciament Criminal per demanar la privació de llibertat de l'acusat sinó en la consideració de "gravetat" que tenien els fets relatats per la policia.El Moviment Antirepressiu de Madrid ha anunciat noves mobilitzacions per exigir l'alliberament del jove i consideren que el seu empresonament és fruit del "pànic" que té l'Estat davant la possibilitat que la "rebel·lia s'estengui".

