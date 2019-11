Investigadors catalans identifiquen un mecanisme molecular clau per tractar millor el colesterol

Un estudi de la Universitat de Barcelona i de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) ha identificat un mecanisme molecular clau en la regulació del moviment cel·lular del colesterol. La recerca s'ha fet amb cèl·lules que recreen el trastorn de Niemann-Pick de tipus C1, una malaltia genètica rara sense cura que provoca danys hepàtics i finalment un tipus de demència. També han participat en aquest estudi investigadors de la Universitat de Sydney, Hèlsinki i l'Hospital de Sant Pau.L'estudi, publicat a la revista Cellular and Molecular Life Sciences , també identifica la proteïna Annexin A6 (AnxA6) com un factor clau en aquesta regulació i una potencial diana terapèutica contra trastorns causats per l'acumulació cel·lular de colesterol i d'altres lípids als endosomes. Aquests trastorns es manifesten en la malaltia de Niemann-Pick.La malaltia de Niemann-Pick de tipus C1 és causada per una mutació en el gen NPC1, que provoca l'acumulació de colesterol a l'interior cel·lular en unes vesícules anomenades endosomes. Per estudiar aquest mecanisme, els investigadors han fet servir la tècnica d'edició genètica CRISPR/Cas9, que permet bloquejar una molècula, la proteïna AnxA6, en cèl·lules amb el fenotip de la malaltia. L'efecte d'aquest bloqueig va ser l'alliberament de colesterol dels endosomes, fet que demostra el paper essencial d'aquesta proteïna en la regulació del transport del colesterol a la cèl·lula.Els resultats del treball també mostren que aquest alliberament es va produir gràcies a l'augment significatiu dels contactes de membrana, unes estructures nanomètriques que només es poden veure mitjançant la microscòpia electrònica.El descobriment de la implicació dels contactes de membrana en el transport del colesterol és un resultat pioner en aquest àmbit, ja que fins ara es pensava que el transport de lípids es realitzava mitjançant vesícules i proteïnes especialitzades.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor