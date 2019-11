El PP català demana a Sánchez i Iceta que «no facin un Zapatero»

El president del Partit Popular de Catalunya, Alejandro Fernández, ha demanat a Pedro Sánchez i Miquel Iceta que "no facin un Zapatero". "La sobirania d'Espanya no pot ser moneda de canvi per a una investidura" i "no poden ser elements de negociació", ha remarcat Fernández. El president dels populars catalans ha reclamat als dos dirigents socialistes que "no cometin l'error de plantejar una reforma de la Constitució", perquè "no tenen majoria per això i només generaran frustració als catalans".El líder dels populars catalans ss'ha referit expressament a la coneguda promesa de José Luis Rodríguez Zapatero, aquell "donaré suport" al que proposi el sobiranisme, "encara que estigui clarament en contra del que estableix la Constitució". Fernández s'ha referit així a les especulacions sobre una revisió del Títol VIII del text constitucional, just quan aquest mateix dijous han començat les negociacions entre PSOE i ERC de cara a la investidura Alejandro Fernández ha reclamat a la diputada de Junts per Catalunya Laura Borràs que doni explicacions després que el jutge hagi demanat al Tribunal Suprem que obri causa contra ella per suposada adjudicació arbitrària de diversos contractes a una persona propera, Isaías Herrero . Fernández ha recordat que en les gravacions que té el jutge, Herrero va dir que "amb Borràs jo facturo trapis". Ha dit que Borràs ha d'explicar a la societat catalana què signifiquen "aquests trapis" i que "no es pot amagar darrera de l'estelada perquè això no té res a veure amb la política".El líder del PP català ha anunciat també que aquesta setmana continuaran els treballs per a l'elaboració del llibre blanc del constitucionalisme a Catalunya. Aquest divendres el PP es reunirà amb professionals de la justícia, després que ja hagin tingut contactes amb membres dels cossos de forces de seguretat, professionals de l'educació i cases regionals. Properament faran trobades amb col·legis professionals i gent de la cultura. El març proper està previst que el llibre blanc es presenti públicament.

