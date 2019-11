Torrent demana «coratge» a Sánchez i que aprengui del referèndum escocès

El president del Parlament, Roger Torrent, ha insistit aquest dijous al líder del PSOE, Pedro Sánchez, en la necessitat de crear una taula de negociació entre governs. Des d'Escòcia, on s'ha reunit amb el president del Parlament escocès, Ken Macintosh, ha reclamat al president espanyol que "aprengui" del referèndum d'independència a Escòcia i l'ha demanat "coratge" per trobar una "solució democràtica" a un "conflicte polític".A poques hores de la primera reunió entre els equips negociadors del PSOE i ERC per la investidura, Torrent ha insistit en la necessitat del diàleg. "Li reclamem que posi sobre la taula una proposta per a Catalunya si la té", ha reclamat.La visita oficial de Torrent a Escòcia també ha inclòs trobades amb la vicepresidenta del Parlament escocès, Linda Fabiani, i diputats de tots els grups parlamentaris. També està previst que Macintosh faci la salutació oficial a Torrent a l’hemicicle durant el ple que se celebra avui.La visita oficial a Escòcia se suma a les altres que Torrent ha fet des que va accedir a la presidència del Parlament, com ara les participacions a l’Assemblea Parlamentària de la Francofonia; la reunió amb la directora delegada de l’Alt Comissionat pels Drets Humans de l’ONU a Ginebra; amb la comissària dels Drets Humans del Consell d’Europa a Estrasburg o les reunions amb diversos representants institucionals com els vicepresidents del Parlament Europeu, Dimitrios Papadimoulis i Heidi Hautala, entre d’altres.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor