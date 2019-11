Un TC dividit avala la presó provisional de Junqueras

Un Tribunal Constitucional (TC) dividit ha rebutjat aquest dijous el recursos d'empara d'Oriol Junqueras en contra de la presó preventiva. La sentència s'ha aprovat amb nou vots a favor, però tres magistrats han emès un vot particular discrepant. Són Fernando Valdés, Juan Antonio Xiol i María Luisa Balaguer. L'alt tribunal ja afrontava el debat amb la possibilitat d'emetre un veredicte sense unanimitat, una característica que fins ara havia intentat mantenir sempre pel que fa al cas català.El ponent de la resolució ha estat el president de l'alt tribunal, Juan José González Rivas, que defensa que les decisions judicials qüestionades pel líder d'ERC compleixen les exigències constitucionals de previsió legal, finalitat legítima i proporcionalitat.El ple ha decidit també deixar per futures reunions el segon recurs d'empara presentat per Junqueras, que fa referència a la decisió de Pablo Llarena de no permetre-li assistir al debat de constitució del Parlament l'any 2018, tot i que el líder d'ERC havia estat elegit diputat en les eleccions del 21-D. Es preveu que, en aquest cas, el TC torni a emetre una sentència sense unanimitat.Aquests vots discrepants poden ser rellevants de cara a futurs recursos de la defensa de Junqueras al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH).

