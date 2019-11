El Sant Jordi de Nadal reuneix més de 70 autors a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm

De Mercat de Nadal del Llibre, a Sant Jordi de Nadal. D'un dia, a tot un cap de setmana. L'esdeveniment literari més destacat de l'hivern a Barcelona creix i durarà tot el cap de setmana a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm.Enguany, la festa literària nadalenca del TRESC dura dos dies, reunirà una setantena d'autors i autores i proposa 65 activitats per a grans i petits . Un cap de setmana ple de literatura amb parades de llibres, signatures d’autors i autores, col·loquis literaris, activitats infantils i concerts, amb noms destacats com Roger de Gràcia, Maria Barbal, Xavier Bosch, Christina Rosenvinge i Màrius Serra, entre molts d'altres.La zona market compta amb més llibreries que mai –Eikyô, Liliput, Lata Peinada, Outlet de Llibres Nous, Llibreria Fabré, Caixa d’Eines, Haiku, Casa del Llibre, Horitzons, Abacus i La Carbonera- així com amb pop up stores per triar i remenar llibres i productes literaris. I, com cada any, també hi ha una àmplia oferta gastronòmica de food trucks.L’accés és gratuït amb inscripció prèvia santjordidenadal.cat i obert a tothom (socis i no socis del TRESC). Consulta aquí tota la programació

