David Fernàndez defensa que s'ha d'explorar l'«oportunitat» de l'acord PSOE-Podem

L'exdirigent de la CUP David Fernàndez ha definit la possibilitat oberta arran del preacord entre el PSOE i Podem com una "segona oportunitat inesperada" que creu que s'ha d'explorar. Més encara quan es manté viu en l'independentisme models com el canadenc. En una entrevista a Ràdio 4 en la qual ha deixat clar que parlava a títol propi i no en nom del partit del qual en forma part, ha considerat comprensible que ERC busqui negociar una taula de diàleg.Amb tot, també ha afegit que, si les negociacions dels republicans amb els socialistes fracassen, aleshores "caldrà fer un altre 1-O". El periodista sí que ha estat sever a l'hora de carregar contra Podem pel fet d'haver-se abstingut al decret llei que autoritza el govern espanyol a intervenir internet sense ordre judicial prèvia, una mesura que considera que equipara Espanya amb països com Turquia i la Xina. Fernàndez ha insistit que a hores d'ara Podem i el PSOE tenen només un preacord i que, per tant, no és comprensible que els de Pablo Iglesias s'hagin abstingut en aquesta votació.Fernàndez ha admès que l'independentisme va "fracassar" en el seu intent l'octubre del 2017 i que ara ha d'"aprendre" de tot allò que no va fer bé per tornar-ho a intentar. També ha assegurat que hi ha una part de l'independentisme que no ha tingut prou en compte "la meitat dels catalans" que no avalen la separació de Catalunya d'Espanya i ha reivindicat que qualsevol projecte ha de guanyar "a les urnes" i no per la via de la "repressió".L'exlíder de la CUP no considera, però, que l'any 2017 es produís "un engany" per part dels dirigents empresonats, sinó que, més aviat, es va produir un "desbordament". També ha afirmat que ell hagués acceptat una sentència per "desobediència" però que en cap cas és acceptable la condemna i la sentència imposada pel Tribunal Suprem.

