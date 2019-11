L'Audiència de Barcelona jutjarà el 5 i 6 de febrer els CDR acusats d'haver-se encadenat al TSJC

L'Audiència Provincial de Barcelona jutjarà els dies 5 i 6 de febrer 13 integrants dels Comitès en Defensa de la República (CDR) que van bloquejar l'entrada al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) el 23 de febrer del 2018. Aquell dia els comitès van convocar una seguda a les portes del tribunal i algunes persones s'hi van encadenar.Ara estan acusades de delictes de resistència i atemptat contra l'autoritat i desobediència i s'exposen a condemnes de dos anys i mig de presó, en onze dels casos. En els altres dos, la Fiscalia sol·licita una condemna d'un any de presó. Els Mossos van detenir 14 persones aquell dia però una d'elles és menor d'edat i haurà de seguir un altre procés judicial.La protesta de fa gairebé dos anys s'emmarcava en les mobilitzacions de rebuig dels CDR a l'aplicació del 155, vigent aleshores, i a les investigacions judicials contra l'1-O. Els comitès defensen que la seguda va ser una acció de desobediència civil i acusen el ministeri fiscal de "perseguir el legítim dret de protesta". "No ens quedarem a casa mentre les nostres companyes estan sent reprimides", avisen, a través d'un comunicat.Alerta Solidària coordinarà la defensa dels encausats i un dels seus advocats, Eudardo Cáliz, ha participat aquest dijous a la roda de premsa convocada pels CDR. "És un judici contra el dret a manifestació", ha valorat.L'advocat també ha estat crític amb la Fiscalia, a qui ha acusat de fer una petició de pena "política" i de tenir voluntat de "reprimir el moviment independentista popular".Abans de la data del judici els CDR preveuen impulsar una campanya de mobilitzacions arreu de Catalunya durant el mes de gener i també la convocatòria d'una manifestació a Barcelona els dies previs a la declaració dels encausats davant de l'Audiència.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor