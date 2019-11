El Festival Veus d'Olot aposta pel carrer

Un any més es convoca les escoles d’Olot i de la comarca a participar en la cantada de Nadal, amb Elena Gadel com a veu solista. Foto: @festivalveus.

Enguany el Festival Veus d'Olot , que se celebrarà del 5 al 8 de desembre, aposta per diverses propostes al carrer per acostar aquest Festival de Grups Vocals de Catalunya a olotins i visitants. Amb aquest objectiu s’han programat sis miniconcerts a càrrec de corals de la comarca interpretant un repertori nadalenc en diferents espais de la ciutat; un concert familiar al Firal Petit; actuacions sorpresa al llarg del divendres 6 amb Beat Voices i la 2a edició de La Primera Nadala de l’Any que, com l’any passat, l’Escola Municipal de Música d’Olot ha treballat amb diferents escoles de la Garrotxa per fer partícips del festival als nens i nenes de la comarca.El dijous 5 de desembre serà el primer dia del festival i començarà a les 19 hores al carrer amb l’actuació de la Coral de l’Associació de la Gent Gran que, juntament amb els Amics de les Lletres Garrotxines, presentaran un espectacle de música i poesia al pati de l’antic Hospital. A continuació, a les 20.30 hores al Teatre Principal d’Olot serà el torn de Les Brünettes, un grup vocal femení originari d’Alemanya que faran un tribut a cappella als quatre joves de Liverpool: The Beatles.A la mateixa nit, la primera sessió golfa l’interpretaran The Tribulettes, una banda liderada per tres cantants femenines que veuen dels estils soul, fank i jazz, reivindicant el so de les dècades daurades de la música afroamericana en ple s. XXI.El divendres 6 de desembre començarà amb el taller del grup francès Humanophones on el cos esdevindrà un instrument musical per acompanyar el cant vocal. Un taller complet amb treball de ritmes, percussió, polifonia, moviment i beatbox amb energia i humor que tindrà lloc a les 11 hores a la Sala El Torin.Al carrer, de 12 a 14 hores i de 16 a 18 hores, Beat Voices ens sorprendrà en qualsevol lloc del centre de la ciutat amb cançons a cappella de molts registres i una gran varietat d’arranjaments i composicions.A les 18 hores serà el torn de la 2a edició de La Primera Nadala de l’any que tindrà lloc Firal Petit. Es tracta d’una cantada dirigida per l’Escola Municipal de Música d’Olot i que comptarà amb la participació de les escoles de la comarca, interpretant diverses nadales, entre les quals destacaren dues de nova creació arranjades pel professor de l’EMMO, Albert Carbonell, amb la veu solista de l’Elena Gadel.Un any més, el Gospel Cor Garrotxa participarà al festival interpretant un repertori de Nadal a les 19 hores al pati de l’Hospital i a les 20.30 h al Teatre Principal d’Olot es podrà gaudir de ben a prop de l’espectacle musical “Corpus” del grup Humanophones. Un concert musicalment anatòmic on es disseccionarà el ritme i el cant coral. A les 23.30 hores serà el torn de Karol Green dirigint el Barcelona Soul Choir, un cor format per vint components cantant gòspel, black music i funk que omplirà la Sala El Torin de ritme i excel·lència musical en directe.El festival arrencarà el tercer dia, dissabte 7 de desembre, a les 11 hores a la Sala El Torin amb un taller molt complet de cant gòspel amb el que es farà un viatge des de l’estil més tradicional, passant pel més contemporani fins al gòspel fusió amb Nacho Melús. A les 12 hores, el festival tornarà tenir presència al carrer amb l’actuació de Seven, el grup vocal format per set cantants de l’escola d’arts escèniques La quarta paret que interpretaran cançons i medleys de musicals clàssics i actuals. A la tarda, hi haurà tres miniconcerts al carrer: a les 18 hores serà el torn de El Cor Kora de l’escola Pia d’Olot que interpretaran un repertori nadalenc a la plaça Major; a les 18.30 hores i a la mateixa plaça Major, tindrà lloc el concert de la coral de l’Orfeó Popular Olotí, la Corfeó Enssemble Vocal que cantarà al costat de la cúpula “Nit de Nadal” de la Fira del Pessebre. A les 19 hores, el Cantàbile Cor de Cambra participarà un any més al festival interpretant un repertori de Nadal al pati de l’Hospital.El plat fort del festival està reservat a les 20.30 hores al Teatre Principal d’Olot amb Accent, un grup vocal format per sis veus masculines de cinc països diferents inspirades en les harmonies jazzístiques del grup americà TAKE 6 (els quals van venir a la última edició del festival), el pop a cappella i el swing. Seguidament la última sessió golfa del festival anirà a càrrec de Dómisol Sisters, una formació de tres vocalistes femenines i un septet instrumental que ens traslladaran als anys 30, 40 i 50 amb el millor swing, a les 23.30 hores a la Sala El Torin.Com a proposta especialment familiar, el diumenge 8 de desembre a les 12 del migdia al Firal Petit, el grup Xiula tancarà la 4a edició del Festival Veus amb l’espectacle “Donem-li una volta al cos”.El Festival Veus, que és organitzat per DinàmiG, rep el suport de la Diputació de Girona i el Patronat de Turisme Costa Brava Girona i hi col·labora La Vanguardia.

