El projecte per eliminar l'Autopista del Saler, en suspens per la manca de consens

El projecte de la Generalitat per a eliminar l'autovia CV-500, coneguda com l'Autopista del Saler, quedarà en suspens davant la falta de consens per part del veïnat i els ajuntaments de la zona afectada, segons ha anunciat aquest dimecres el conseller de Política Territorial, Arcadi España i tal com explica el Diari la Veu Després de reunir-se amb l'alcalde de València, Joan Ribó, per a tractar sobre assumptes de mobilitat, el conseller ha insistit, com en altres ocasions, que "no es farà res" sense el consens dels ajuntaments de les zones afectades i del veïnat. Per això, quan acabi el període d'informació pública, que es va ampliar, es deixarà el projecte en suspens. Serà aleshores quan es tornarà a "rellançar el diàleg" amb l'objectiu "d'anar cap a una nova configuració" de la CV-500, ha manifestat el conseller.Ribó ja va dir que el projecte de la Generalitat no tenia el consens del seu consistori, ni tampoc del Perelló, el Mareny de les Barraquetes, el Palmar, la Devesa i el Perellonet, ja que consideren que suposaria "la mort" dels comerços i el despoblament d'aquests pobles del sud.També Dimas Vázquez (Sueca), Juan Botella (el Perelló) i Jordi Sanjaime (el Mareny de les Barraquetes) es van mostrar contraris a la pacificació de la CV-500. De fet, van qualificar d'"aberració" el projecte de bulevard verd per a l'autopista del Saler. Al parer d'aquests alcaldes, segons recollia Europa Press, el projecte "afectarà de manera molt negativa les entitats locals menors" del voltant de l'Albufera.

