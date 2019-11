​El Tribunal de Comptes cita Puigdemont i el seu govern per les despeses de l'1-O

El Tribunal de Comptes ha citat per al 28 de gener l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, l'exvicepresident del Govern Oriol Junqueras i 27 càrrecs i excàrrecs del Govern per les despeses de l'1-O. Els citats hi podran enviar un representant en nom seu.En concret, la notificació els cita per fer la "liquidació provisional" després de les denúncies presentades per Societat Civil Catalana, Advocats Catalans per la Constitució i l Fiscalia. Entre les persones requerides pel Tribunal de Comptes hi ha els exmembres del Govern a la presó i a l'exili, així com Carles Mundó, Meritxell Borràs, Neus Munté, Santi Vila i Amadeu Altafaj, entre altres. Els citats poden presentar al·legacions i aportar documents, a més d'interposar un recurs en un termini de cinc dies.La resta de citats són Natàlia Garriga, Ignasi Genovès, Jaume Mestre, Antoni Molons, Joaquim Nin, Eva Pardo, Teresa Prohias, Albert Royo, Jordi Sierra, Francesc Sutrías, Josep Vidal, Rosa Vidal i Aleix Villatoro.El tribunal ja va tancar fa mesos la fase preliminar del procés un cop va concloure que existien indicis d'irregularitat en l'ús de diner públic del Govern. El següent pas és redactar l'acta de liquidació provisional, que determinarà les quantitats i els autors de la suposada malversació, i això anirà seguit de l'activació d'un embargament de bens preventiu.

